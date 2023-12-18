Стилист рассказала, какие прически подойдут для корпоратива Стилист Свеженцева: для новогоднего корпоратива подойдут локоны

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Для похода на новогодний корпоратив подойдет прическа в виде локонов с сохранением текстуры, рассказала стилист Лейла Свеженцева. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнула, что для их создания нужно нанести на чистые влажные волосы пенку. Затем следует высушить каждую прядь в нужном направлении. После этого можно приступить к формированию локонов при помощи плойки.

Прежде чем накручивать прядь на плойку, обработайте ее лаком для волос. Локон будет немного жестким на ощупь, зато сохранит свою форму надолго, — порекомендовала стилист.

Также хорошо будет смотреться укладка с эффектом мокрых волос. Чтобы сделать такую прическу, необходимо обработать пряди любым фиксирующим спреем. После этого волосы стоит высушить феном. Свеженцева отметила, что для корпоратива можно оставить прямые волосы или сделать пучок. Украсить их можно заколками или невидимками.

Стилист Кати Зобкова ранее посоветовала выбрать на корпоратив одежду со стразами, люрексом или блестками. По ее словам, это будет «самый зажигательный наряд». Эксперт отметила, что важно, чтобы одежда украшала человека. Также можно добавить к простому комплекту акцентные детали в виде ярких украшений.