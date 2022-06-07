Стилист рассказала, как зрительно увеличить грудь при помощи купальника Стилист Ким посоветовала носить купальники с рюшами, чтобы зрительно увеличить грудь

Фото: shutterstock

Чтобы зрительно увеличить грудь, россиянкам следует выбирать купальники с рюшами или декоративными элементами вроде полосок или принта, заявила стилист Ольга Ким в беседе с Lenta.ru. Она также отметила, что добавить объема помогут чашечки с поролоном.

Чаще всего мы хотим расширить грудь. Для этого нам нужно добавить объем в бюстгальтере от купальника. Это могут быть какие-то рюши, бюстгальтер холтер, дающий эффект ширины, это могут быть какие-то декоративные элементы: полоски, принт, это может быть и объем в самих чашах за счет поролона, — подчеркнула Ким.

При этом для корректировки бедер стилист порекомендовала использовать трусы с высоким вырезом, который идет вертикально, создавая полосу в соответствующем направлении. Ким подчеркнула, что такой элемент одежды стройнит и зрительно вытягивает фигуру. Однако если бедра слишком узкие, то имеет смысл надеть трусы-шортики, которые будут их расширять.

Ранее стилист Любовь Жукова заявила, что наиболее значимой деталью купальников летом 2022 года стали металлические кольца, ободки и другие элементы, на которых держится купальник. По ее словам, среди главных пляжных трендов сезона значатся как слитные, так и раздельные купальники.