Стилист рассказала, как подобрать удачный образ на новогодний корпоратив Стилист Хомякова: удачный образ для корпоратива поможет создать правильное сочетание цветов

Фото: shutterstock

Выбор наряда с оптимальным сочетанием цветов поможет подобрать наиболее удачный образ для новогоднего корпоратива, рассказала «Москве 24» стилист Мария Хомякова. Она пояснила, что с помощью цвета можно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки. Так, черные брюки в сочетании с белой рубашкой способны сделать нижнюю часть тела визуально менее объемной и более вытянутой, при этом талия в таком случае будет казаться уже. Эксперт уточнила, что этот прием работает при любом другом контрастном сочетании цветов — более светлый оттенок визуально увеличивает объемы, а более темный его скрывает.

Уменьшить объем помогут холодные цвета и матовые текстуры. Там, где его не хватает, на выручку придут теплые оттенки и блестящие ткани, — рассказала Хомякова.

Стилист посоветовала монохромные образы, чтобы сделать фигуру визуально более стройной. Также она порекомендовала использовать блестки и аксессуары для того, чтобы акцентировать внимание на разных частях тела. При желании сделать образ ярким и блестящим можно с помощью украшений или обуви.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.