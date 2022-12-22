Вместе с пуховиком стоит носить сумки с жестким каркасом и геометрической формой, рассказал «Газете.Ru» стилист Владимир Казарян. По его словам, именно такие модели смогут убрать лишний объем из объемной верхней одежду, а также придаст структурированность образу. Эксперт предупредил, что носить вместе с пуховиками большие сумки и большой декор, а отдать предпочтение минимализму.

Не стоит перегружать аутфит большой сумкой или нарочито крупным декором и отделкой: отдайте предпочтение минимализму. Присмотритесь к сумке-багету или к форме полумесяца, посоветовал Казарян.

Стилист добавил, что выбор материала для выбора сумки на зиму также важен. Он отметил, что лучше отдать предпочтение моделям из кожи, искусственного меха, твида, замши, бархата или нейлона. В то же время сумки изо льна или сатина, а также прозрачные модели в холодное время года неуместны, пояснил эксперт.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.

 