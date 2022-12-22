Стилист рассказал, как подобрать сумку на зиму Стилист Казарян: с пуховиками хорошо сочетаются сумки с жестким каркасом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с пуховиком стоит носить сумки с жестким каркасом и геометрической формой, рассказал «Газете.Ru» стилист Владимир Казарян. По его словам, именно такие модели смогут убрать лишний объем из объемной верхней одежду, а также придаст структурированность образу. Эксперт предупредил, что носить вместе с пуховиками большие сумки и большой декор, а отдать предпочтение минимализму.

Не стоит перегружать аутфит большой сумкой или нарочито крупным декором и отделкой: отдайте предпочтение минимализму. Присмотритесь к сумке-багету или к форме полумесяца, — посоветовал Казарян.

Стилист добавил, что выбор материала для выбора сумки на зиму также важен. Он отметил, что лучше отдать предпочтение моделям из кожи, искусственного меха, твида, замши, бархата или нейлона. В то же время сумки изо льна или сатина, а также прозрачные модели в холодное время года неуместны, пояснил эксперт.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.