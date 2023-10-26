Женщин предупредили о главных ошибках в макияже Стилист Аболиня: наносить косметику необходимо на подготовленную кожу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из главных ошибок в женском макияже является нанесение декоративной косметики на неподготовленную кожу, предупредила стилист-визажист Алина Аболиня. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что сначала необходимо обеспечить хороший уход за лицом, состоящий из увлажнения, тонизирования и очищения.

Очищение, тонизирование и увлажнение — эти три кита должна знать каждая, на подготовленную кожу декоративная косметика ложится лучше, а это помогает выглядеть максимально естественно, — пояснила специалист.

Визажист отметила, что перед макияжем следует нанести базу или праймер, которые помогут выровнять рельеф и скорректировать недостатки. Только после этого можно использовать тональный крем. Наносить его нужно при помощи специального спонжа или кисти. Многие делают это руками, из-за чего на лице остаются полоски крема. Аболиня предостерегла от излишнего использования пудры. Она нужна не для того, чтобы «создать лицо как у фарфоровой куклы», а для закрепления макияжа.

Визажист советует обратить внимание на внешний вид бровей. Сейчас в моде максимальная естественность, поэтому не стоит пользоваться темными графичными карандашами. По словам специалиста, в цвете волосков должна оставаться «легкость и естественность».

Ухода требует не только кожа, но и губы. Чтобы помада хорошо смотрелась, перед ее нанесением Аболиня рекомендует делать скрабы и увлажнить губы бальзамом. Это позволит избежать сухости, декоративные средства будут хорошо ложиться.

Визажист Захар Гринов ранее посоветовал для макияжа в стиле кинокартины «Барби» не увлекаться розовым цветом. По его словам, потребуются тональный крем с неплотной текстурой, хайлайтер, румяна, тушь, карандаш для бровей, фиксирующее средство для бровей, блеск для губ и светло-розовые тени.