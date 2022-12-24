Стилист подобрала самые подходящие наряды для празднования Нового года Стилист Ким посоветовала встречать Новый год дома в пижамном стиле

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Новый год — самый долгожданный праздник, в ходе которого стоит выглядеть соответствующим образом, однако выбор идеально подходящего наряда зависит от места проведения мероприятия, рассказала NEWS.ru стилист Ольга Ким. Если вечеринка проходит в ресторане, то подойдут вечерние или коктейльные платья, пиджаки и брюки из страусиных перьев, но если вы встречаете Новый год в спокойной семейной обстановке, можно обратить внимание на костюм в пижамном стиле.

Стилист отметила, что на Новый год очень актуальны пайетки и этот аксессуар останется в моде и в 2023 году. Так, для похода в ресторан можно надеть юбку из пайеток, красивый топ или блузку, либо можно полностью платье из пайеток.

В этом году очень актуальны пиджаки, платья, брюки с отделкой из страусиных перьев. Если более расслабленное мероприятие, подойдет пижамный костюм, шелковые рубашка и брюки, где на манжетах и по низу брюк отделка перьями. Это будет очень элегантно и модно, — рассказала Ким.

Еще несколькими модными фишками являются бахрома из страз, она присутствует на пиджаках, платьях, блузках, а также платье из софина и атласа. В трендах остаются топы-корсеты, которые подчеркивают фигуру, особенно линию талии, и делают акцент на груди. Если вы не хотите праздновать Новый год в платье, то стоит обратить внимание на брюки палаццо, которые могут быть из классической костюмной ткани, но лучше выбрать однотонные и без принта, либо подойдут брюки из атласа.

Фото: shutterstock

На Новый год можно надеть обувь с прозрачными вставками: босоножки, туфли с декоративным бантом. Актуальны туфли с острым носом и туфли с квадратным носом, они могут быть из кожи и в любом цвете. На них можно сделать акцент в образе, — отметила Ким.

Если вы празднуете Новый год дома с семьей или друзьями и хочется чего-то уютного, то можно сделать выбор в пользу платья-комбинации, свободной одежды без корсетов. Такое платье можно дополнить уютным кардиганом в светлом цвете.

Будет нежный, уютный, домашний образ. Можно взять костюм в пижамном стиле, то есть это атласная однотонная или с принтом пижама, и этот образ можно дополнить каким-то аксессуаром: украшения, крупное колье и туфли на небольшом каблуке, — добавила стилист.

Что касается цветов, то трендовыми оттенками уходящего года были яркие цвета, они же перейдут и на 2023 год. Для новогодней ночи можно использовать яркий розовый, яркий синий, яркий зеленый и яркий оранжевый. Не стоит забывать и о традиционных оттенках. Всегда будут уместно смотреться серебряный, золотой, красный, белый и черный.

Ранее визажист Эрик Индиков рассказал, что при выборе макияжа для новогодней ночи следует обратить внимание на слабые и сильные стороны лица и его форму. Он посоветовал людям с крупным подбородком не делать акцент на губах и больше выделить брови и глаза. Людям с круглым лицом он, напротив, порекомендовал не акцентировать внимание на глазах, так как из-за этого оно становится визуально шире.