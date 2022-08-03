Стилист перечислила модные тренды осени 2022 года Стилист Кубова: осенью 2022 года в моде будут брюки с заниженной посадкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди модных трендов осени 2022 года можно выделить брюки с заниженной посадкой, популярные в России в 2000-х годах, рассказала стилист-имиджмейкер Милана Кубова. В беседе с Lenta.ru она также порекомендовала добавить в гардероб лаконичные платья из «струящихся тканей» и жакеты прямого кроя.

Выбирайте лаконичные платья из струящихся тканей, жакеты прямого или полуприталенного кроя, — посоветовала Кубова.

По ее мнению, длинные юбки в пол вытеснят традиционные для лета мини. Стилист назвала такой элемент одежды «универсальным» и уточнила, что в таких юбках комфортно ходить в любое время года. Кубова считает, что они станут хорошим дополнением как к трикотажным топам, так и к вязаным кардиганам. Она также призвала россиян носить грядущей осенью одежду с яркими принтами.

Фуксия органично смотрится как в монохромных образах, так и в сочетании с другими оттенками — мятным, алым. Ее можно использовать как акцент в спокойной гамме, — отметила Кубова.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что в последние несколько лет модные тренды не особо меняются, грядущей осенью в моде вновь окажутся кожаные куртки, длинные плащи и искусственный мех. Он считает, что есть немало российских брендов, которые смогут достойно заменить ушедшие с отечественного рынка зарубежные компании.