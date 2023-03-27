Стилист объяснил, как правильно носить откровенные наряды Стилист Очилов призвал не смешивать декольте с открытой спиной

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В «голых» платьях нельзя сочетать декольте и открытую спину, рассказал KP.RU стилист Анвар Очилов. Он пояснил, что если в откровенном наряде одна из частей тела делается максимально открытой, во всем остальном образ должен быть минималистичным. По его словам, для подобных образов подойдут модные сейчас прозрачные ткани, легкие летящие платья, корсеты и креативные вырезы.

Если открываете максимально, к примеру, спину — то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину. Открытое платье должно быть в пол — тогда оно будет элегантным, — пояснил Очилов.

Чтобы носить откровенные наряды, необходимы вкус и чувство меры, уточнил стилист и привел в пример звезд, которым удаются откровенные образы и которые не выглядят в них вульгарно. К таким знаменитостям относятся актриса Светлана Ходченкова, певица ГлюкоZа и телеведущая Ляйсан Утяшева. Ольга Бузова также часто носит открытые платья, но при этом всегда соблюдает правило: если открыт верх, то закрыт низ, и наоборот. При этом некоторые попытки звезд носить «голые» платья лучше не повторять, пишет издание. Авторы обратили внимание на излишне открытые наряды Анастасии Ивлеевой, Анны Седоковой и Любови Толкалиной, а также на образы Ольги Серябкиной с вульгарными вырезами.

Стилист Влад Лисовец ранее рассказал, что весной гардероб стоит пополнить яркими вещами. По его словам, на данный момент в тренде полностью джинсовые наряды. Он призвал носить вещи таких цветов, как красный, розовый и желтый. Эксперт подчеркнул, что образы весеннего сезона должны быть нарядными, тогда как спортивный стиль и гранж уже вышли из моды.