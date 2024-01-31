Стилист назвала вещи, удешевляющие внешний вид женщины Стилист Скороходова: некачественные и устаревшие аксессуары портят образ женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некачественные либо устаревшие аксессуары способны испортить внешний вид женщины, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист Анна Скороходова. По ее словам, дешевым женский образ делают поддельные сумки, устаревшая обувь и некачественный трикотаж.

Дешевые сумки мгновенно портят хорошее впечатление от образа. Разумнее вложить средства в одно или два изделия из натуральной кожи, классического фасона. <...> Это лучше, чем иметь большое количество сумочек, выполненных из дешевого материала, — объяснила эксперт.

Она добавила, что ношение подделок не придает образу женщины ни элегантности, ни статуса, так как фейки в любом случае будут заметны. Кроме того, внешний вид может испортить обувь устаревшего фасона. Она так же, как и аксессуары, может точно сказать о том, что женщина не очень разбирается в этике стиля. Удешевить образ может и одежда, в частности, из некачественного трикотажа, который быстро теряет товарный вид, обрастает катышками и растягивается.

Еще одним способом ухудшить облик женщины являются некачественные кристаллы на обуви, одежде, в бижутерии и украшениях, продолжила стилист. Если девушка носит вещи, на которых украшения потемнели или вообще отвалились, это выглядит неряшливо. Поэтому лучше выбрать вещь с кристаллами из более дорогого сегмента, посоветовала специалист.

Ранее Анна Скороходова рассказала, что модными трендами весеннего сезона станут платья в стиле невесты, акцентные юбки длины миди и топы с открытыми плечами. Эксперт уточнила, что стоит обратить внимание на одежду, которая будет подчеркивать женскую индивидуальность и красоту.