Стилист назвала самые трендовые прически этого сезона Стилист Левина: сейчас тренд на всевозможные короткие стрижки

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В новом сезоне в моде сохранится тренд на всевозможные короткие стрижки, а также на традиционные прически вроде каре, отметила парикмахер и стилист Лилия Левина изданию «Слово и Дело». Эксперт сообщила, что кроме классики-каре в моде всегда будут длинные ухоженные волосы.

Если по стрижкам, то это все виды коротких стрижек пикси, а также супермодные стрижки шегги и маллет. Точно так же остается в моде классика — все виды каре. Всегда остаются в моде длинные ухоженные красивые волосы, — отмечает стилист.

Левина также сообщила, что главным лозунгом трендового окрашивания в этом сезоне является здоровый цвет, будь то шоколадный, блонд или градиент. Он должен лишь подчеркнуть здоровье и ухоженность волос.

Что касается бьюти-продукции, сейчас на рынке появляется все больше отечественных производителей, которые раньше не могли выдержать конкуренции с западными компаниями, а теперь готовы обеспечивать косметикой большинство салонов в России. Эксперт уверяет, что цены на отечественные продукты, а значит, и на услуги мастеров не повысятся, а наше производство уже показывает себя как намного более качественная по сравнению с западными аналогами.

Стилист Владислав Лисовец ранее сказал, что главной ошибкой россиян в выборе осенней одежды является подбор вещей по цвету и тканям. Он также отметил, что не стоит оголяться в угоду моде, так как многие образы были созданы не для русской погоды.