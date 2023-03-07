Стилист назвала пять вещей, которые должны быть в женском гардеробе Стилист Белашова посоветовала покупать сочетающиеся между собой вещи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В гардеробе каждой девушки весной обязательно должны быть пять вещей — ботинки, пальто, свитшот, футболка и брюки, рассказала стилист Ольга Белашова. В беседе с «Сиб.фм» она отметила, что при покупке новой вещи следует учитывать, как она будет сочетаться с остальным гардеробом.

Пальто, ботинки, брюки, свитшот, футболка. Большинство девушек попросят добавить шестую позицию — платье, и будут правы. <...> При покупке нужно учитывать, насколько легко вы сможете скомпоновать образы с новой вещью, — пояснила эксперт.

По словам стилиста, в бюджетных брендах можно покупать джинсы, так как они не будут сильно уступать по качеству люксу. Выбирая вещи для своего гардероба в недорогих магазинах, стоит обращать внимание на их качество. Кроме того, Белашова советует приобретать такие вещи, которые не будут «кричать о себе». Создать интересный образ в таком случае можно при помощи цвета или аксессуаров.

Стилист рассказала, что стоит отдавать предпочтение тем вещам, которые подчеркнут достоинства фигуры. Эксперт объяснила, что гардероб не должен зависеть от возраста. Так, можно позволить себе носить мини, чтобы подчеркнуть стройные ноги.

Возрастных пределов нет. Если вы смотрите в зеркало и понимаете, на чем лучше не заострять внимание и на чем сделать акцент, то никакие пайетки не смогут вам запретить носить, — разъяснила Белашова.

При ограниченном бюджете на обновление гардероба стоит купить то, что необходимо в первую очередь. Стилист отметила, что можно приобрести одну сумку или пальто, или составить полный образ из толстовки и джинсов. По словам эксперта, обновить гардероб можно не только при помощи одежды, но и просто аксессуарами.

Стилист Владислав Лисовец ранее назвал сексуальность главным трендом весны. Он посоветовал обратить внимание на образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол.