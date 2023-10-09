Стилист назвала пять цветов в гардеробе, которые полнят Стилист Бадова: оранжевых, коричневый и жемчужный цвета полнят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует пять цветов, которые визуально полнят женщину, рассказала Marie Claire преподаватель курса «Профессия — стилист» Fashion Factory Александра Бадова. Эксперт советует избавить свой гардероб от оттенков оранжевого, коричневого, жемчужного, лилового, а также сочетания мяты с лаймом.

Оранжевый цвет, по словам специалиста, из-за своей яркости может подчеркивать недостатки тела. Если все же хочется в пасмурный октябрьский день надеть предмет гардероба именно этого цвета, то лучше выбрать необъемную одежду — например, водолазку.

Вторым в антирейтинге стилист назвала коричневый цвет, который особенно полнит. Еще невыгоднее сидит на фигуре одежда этого цвета, изготовленная из вельвета или велюра.

Жемчужный цвет, по словам Бадовой: добавит лишних сантиметров, если его будет слишком много — лучше сыграть на контрасте и сочетать его с темными оттенками, например, синим или черным.

Лиловый же цвет радует глаз, но идет к лицу далеко не всем, уточнила стилист. По ее словам, модниц со светлой кожей он может бледнить, а вот красоту загорелой кожи, наоборот, подчеркивать.

Еще один сложный цвет — сочетание мяты и лайма — хорош только в меру, иначе он подчеркнет изъяны. За кажущейся нежностью его не должно быть много, лучше сочетать его с элементами одежды оттенков красного вина или хвойным зеленым, заключила стилист.

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