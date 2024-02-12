Стилист назвала оттенки, которые лучше не сочетать между собой Стилист Скороходова посоветовала не сочетать черный и нежные оттенки в одежде

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Не следует сочетать черный цвет и нежные оттенки в одном наряде, посоветовала стилист Анна Скороходова. В беседе с «Москвой 24» эксперт пояснила, что в одежде должны присутствовать равноправные цвета. По ее словам, образ, где одновременно есть черный и нежные вставки, будет смотреться нелепо и блекло.

Черный привлекает очень много внимания на себя. Ему нужен равноправный цвет, который может с ним соперничать... Если сочетать его с мятным, нежно-голубым оттенком, то у нас будет получаться нелепый образ, где ведущим является черный цвет с непонятными женственными, романтичными вставками. Эти нежные краски будут смотреться водянисто и блекло, — пояснила стилист.

Также следует избегать комплектов, где одновременно есть серый и коричневый цвета. Такое сочетание смотрится небрежно и грязно. По словам Скороходовой, в таком наряде не получится создать контраст или акцент. При желании надеть белый монохромный образ следует избегать разных тонов. Кроме того, неудачно будут смотреться несколько кислотных оттенков. Акцент должен быть только на одном ярком цвете или принте.

Стилист Наз Маер ранее предупредил, что берет и меховая оторочка на воротнике пальто являются деталями образа, способными визуально сделать женщину старше своих лет. Также, по его словам, «добавляют» возраст крупный цветочный принт на одежде и жакет в «гусиную лапку».