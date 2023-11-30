Стилист Лисовец дал советы по выбору наряда на корпоратив Лисовец: лучше воздержаться от облегающих нарядов на корпоративе

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Россиянкам стоит воздержаться от облегающих нарядов на корпоративе, заявил стилист Влад Лисовец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, на мероприятии одежда должна быть в первую очередь удобной. Он также предупредил, что в случае выбора короткой юбки придется «следить за своим поведением».

Я думаю, что не должно быть чего-то супероблегающего, только по той простой причине, что это праздник, на нем нужно веселиться. Соответственно, одежда должна быть удобной. Она должна быть красивой и удобной, — пояснил он.

Лисовец предостерег россиянок от «жестких» причесок, поскольку они старят женщин. Стилист напомнил, что наряд показывает индивидуальность и люди с помощью одежды транслируют себя.

Ранее стилист-имиджмейкер Мария Куликова рекомендовала женщинам на новогодний корпоратив надеть черно-белый строгий смокинг. Такой наряд, по ее словам, позволит выглядеть элегантно и эффектно. Эксперт подчеркнула, что дополнить образ можно брошью или алой помадой на губах.

Также стоит обратить внимание на прозрачные блузы. Под них Куликова рекомендует надевать топ в тон. Такой комплект будет выглядеть нарядно и легко. Стилист отметила, что образ поможет женщинам, которые чувствуют себя неуверенно, аккуратно прикрыть линию рук и декольте. По ее словам, стоит избегать цветов, которые не подходят, дешевых и хлипких фактур и тяжеловесных аксессуаров. Эксперт посоветовала отказаться от пайеток и блесток в пользу шелковых тканей.