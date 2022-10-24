Стилист-имиджмейкер перечислила секреты удачного онлайн-шопинга Стилист Волченко посоветовала при онлайн-шопинге выбирать одежду свободного кроя

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Чтобы не разочароваться при выборе одежды, занимаясь онлайн-шопингом, необходимо сопоставлять западные размеры с российскими, не выбирать приталенные вещи, предпочитая им одежду свободного кроя, рассказала «Москве 24» стилист-имиджмейкер Ирина Волченко. Она также посоветовала смотреть видео товара в интернете, чтобы можно было оценить его до мелочей.

По словам Волченко, главная задача при выборе одежды онлайн — угадать с размером. Ориентироваться по буквенным обозначениям нет смысла, поскольку у каждого магазина в этом плане собственные стандарты. В одном под М подразумевается 46-й российский размер, а в другом — 44-й, пояснила эксперт.

Найдите дома измерительную ленту и откройте на сайте производителя одежды таблицу размеров. В ней как минимум будут указаны параметры обхвата талии, груди и бедер, соответствующие каждому размеру. Снимите мерки с себя и выбирайте по значениям в таблице, — порекомендовала Волченко.

Стилист также посоветовала при покупках в интернете не выбирать полуприталенные, приталенные и требующие четкой посадки по плечевому поясу вещи, поскольку без примерки сделать это правильно довольно тяжело. Во время виртуального шопинга лучше всего выбирать модели свободного кроя, без лишних вытачек и защипов, пояснила она.

Кроме того, при выборе одежды важно оценить качество материала, кроя и фурнитуры. В интернете сделать это непросто, потому что изделие нельзя потрогать. В таких случаях стилист посоветовала смотреть фото товара с разных ракурсов и видео, на котором демонстрируется вещь. С его помощью понравившуюся модель можно увидеть в движении, пояснила Волченко.

Стилист Владислав Лисовец ранее рассказал, что отличить поддельную одежду от оригинальной можно, обратив внимание на ее цену, ее стоимость будет гораздо ниже, чем должна. Также подделка будет отличаться от брендовой вещи оттенком, качеством и по мелкому оформлению: написанию принтов, расположению швов, шрифтами, внешним видом бирок и упаковкой.