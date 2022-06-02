Стилист дала совет, что лучше надеть летом в офис Стилист Гракова: летом в офис лучше надевать одежду пастельных и светлых тонов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

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В жаркий сезон в офис лучше надевать одежду пастельных и светлых тонов, а из тканей отдавать предпочтение хлопку и льну, заявила стилист Яна Гракова. Она также рассказала о «холодной шерсти», которая «хорошо себя ведет в жару», пишет «ФедералПресс».

В жаркое летнее время в офисе лучше надевать светлую одежду, пастельных тонов. Отдавать предпочтение тканям коттон и лен. Есть «холодная шерсть», которая очень хорошо ведет себя в жару и может быть заменой тому же льну или хлопку, — отметила Гракова.

Она порекомендовала россиянкам надевать в офис слегка прилегающие платья или аналоги более свободного кроя. При этом принты лучше выбирать приглушенные, использовать однотонные ткани, добавила стилист. Гракова подчеркнула, что одежда не должна просвечивать, а юбки лучше выбирать длиной ниже колена.

Брюки тоже не должны быть в обтяжку — свободного кроя. Ткань должна как будто бы держать форму. Босоножки более закрытые, — добавила она.

При этом мужчинам Гракова порекомендовала разнообразить гардероб рубашками с длинным рукавом.

Ранее стилист Любовь Жукова заявила, что наиболее значимой деталью купальников летом 2022 года стали металлические кольца, ободки и другие элементы, на которых держится купальник. По ее словам, среди главных пляжных трендов сезона значатся как слитные, так и раздельные купальники.