https://static.news.ru/photo/9d7780ac-3547-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал возможное подорожание чёрного хлеба в России.

По его словам, хлебные изделия нельзя покупать в сетевых магазинах, так как они там «отравленные».

Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы, — считает бизнесмен.

Стерлигов добавил, что его магазин планирует понижение цен и повышает количество производимых буханок в день до 75. Кроме того, он призвал россиян не зависеть от цен на продукты и уехать в деревню, чтобы растить детей и заниматься сельским хозяйством, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, запасы ржи в России оказались в неурожайном 2019 году исторически низкими в России, что повлияло на подорожание злака. По прогнозу президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, хлеб из ржаной муки и её смеси с пшеничной могут вырасти в цене на 6,5–7% за 2020 год.