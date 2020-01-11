Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал возможное подорожание чёрного хлеба в России.
По его словам, хлебные изделия нельзя покупать в сетевых магазинах, так как они там «отравленные».
Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы, — считает бизнесмен.
Стерлигов добавил, что его магазин планирует понижение цен и повышает количество производимых буханок в день до 75. Кроме того, он призвал россиян не зависеть от цен на продукты и уехать в деревню, чтобы растить детей и заниматься сельским хозяйством,
Как ранее писал NEWS.ru, запасы ржи в России оказались в неурожайном 2019 году исторически низкими в России, что повлияло на подорожание злака. По прогнозу президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, хлеб из ржаной муки и её смеси с пшеничной могут вырасти в цене на 6,5–7% за 2020 год.
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