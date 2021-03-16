Стерлигов предложил ставить клеймо проституткам

https://static.news.ru/photo/9295512c-86e1-11eb-8a71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Одиозный российский бизнесмен Герман Стерлигов выступил с инициативой о клеймении эскортниц, проституток и прочих сотрудниц сферы интим-услуг, как в фильме «Три мушкетёра».

В кино героиня Миледи Винтер «чуть не женила на себе графа де ля Фера», но он вовремя увидел на её плече лилию, которую ставили как клеймо проституткам.

Он увидел у неё на плече лилию, которую выжигали проституткам. Нам надо возрождать эту традицию. Нам надо обезопасить наших детей, — заявил Стерлигов.

Бизнесмен добавил, что это всё «не хихоньки и не хахоньки», ведь падшие женщины являются распространителями различных венерических заболеваний и могут быть опасны для молодых людей.

Отметившихся с юности развратом Стерлигов предлагает клеймить по закону. От властей он требует принять такой закон, сообщила «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен считает, что если жители крупных городов России станут крестьянами, страна сможет питаться только продуктами собственного производства.