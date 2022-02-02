Степашин заявил о переизбытке числа юристов на рынке труда

Количество выпускников юридических вузов и факультетов в России доходит до 300 тысяч в год, превышая потребность рынка в этой категории кадров. Об этом заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, которые приводит ТАСС, ещё одна проблема заключается в качестве образования, которое может кардинально различаться от вуза к вузу.

300 тысяч юристов, выпускаемых в год, никому не нужны. И ладно бы ещё юристов, а то — людей с дипломом о так называемом юридическом образовании, — сказал Степашин.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что количество выпускников техникумов и колледжей в 2022 году впервые превысит число молодых людей, оканчивающих вузы. Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова объяснила это в том числе востребованностью рабочих профессий и тем, что выпускники колледжей раньше выходят на рынок труда.

Помимо этого, она объяснила тенденцию введением в России единого государственного экзамена. По словам Тутовой, выбор школьников в пользу среднего профессионального образования отчётливо наблюдался 15 лет назад, когда ЕГЭ стал обязательным.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что ЕГЭ даёт больше шансов поступить в вуз, а многие абитуриенты сначала решают познакомиться и овладеть профессией, и только потом повысить квалификацию.