Степашин призвал отказаться от участия России в Болонской системе

России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его мнению, присоединение России к Болонскому процессу не только не оправдало надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств классического российского и советского образования.

Автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло. Более того, борьба России за защиту прав населения ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового высшего образования дискриминации российских студентов, — пояснил Степашин.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования специалитета и аспирантуры, одновременно с этим сохранив и усовершенствовав все преимущества Болонского процесса и классической школы с учётом современных реалий.

Ранее сообщалось, что с началом событий на Украине студенты из России, которые обучаются в странах Европейского союза, начали получать письма об отчислении из своих учебных заведений. Администрации вузов признаются, что отказ принимать российских студентов на обучение не связан с их успеваемостью или результатами тестирования, а лишь отражает их реакцию на геополитическую обстановку.

Похожая ситуация наблюдается и в университетах Праги. Преподаватели запрещают русским студентам посещать свои лекции и семинары, а другие и вовсе отказали своим дипломным студентам в совместной работе. В то же время французская бизнес-школа HEC прислала своим студентам письмо, в котором призывала избегать дискриминации по национальному признаку.