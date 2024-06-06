Стаю краснокнижных летучих мышей засняли на камеру в Новосибирске Житель Новосибирска заснял полет стаи краснокнижных летучих мышей во время грозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прудовая ночница

Стая краснокнижных летучих мышей во время сильной грозы пыталась спрятаться у жилого дома на ОбьГЭС, рассказал в беседе с «КП-Новосибирск» местный житель и фотограф Егор Коняев. По его словам, редкий вид рукокрылых появился примерно в два часа ночи.

Оказалось, что десятки летучих мышей бьются в окно. Шел дождь, был сильный ветер, летучие мыши метались и беспорядочно искали укрытие. Через полчаса прекратили панику и начали прилетать, почти не врезаясь в стекла, — вспомнил Коняев.

Фотограф уточнил, что уже видел подобное нашествие в конце июня прошлого года. Он добавил, что летучие мыши живут прямо в стенах под окнами. Биолог Алексей Яновский допустил, что попавшие на камеру рукокрылые происходят из вида прудовых ночниц. Всего в Красную книгу области входят три вида ночниц и трубконос. Помимо них в регионе обитают ушаны, подковоносы и ряд других.

Специалисты Минэкологии Московской области ранее предупредили, что не стоит брать случайно залетевшую в дом летучую мышь голыми руками. Они добавили, что млекопитающие могут больно укусить. Рукокрылых стоит изолировать в комнате или поместить в коробку до приезда специалистов.