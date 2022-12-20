«Ставят перед фактом»: уехавшие за границу отказываются от работы в России Угрозы осложнить жизнь новых эмигрантов не прошли бесследно. Подробности — в материале NEWS.ru

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Анонсированные попытки осложнить жизнь уехавших за рубеж россиян уже оборачиваются первыми побочными эффектами. Представители IT-компаний признаются, что начали переключение на западных заказчиков, чтобы не зависеть от России. На новый тренд указывают и многие фрилансеры, которые также сообщают об активизации поисков работодателей за рубежом. По оценкам экспертов, подобные инициативы, во-первых, слабо согласуются с действующим законодательством, а во-вторых, рискуют привести к безвозвратному оттоку высококвалифицированных кадров из страны.

«Вставляют палки в колеса»

Павел (имя по его просьбе изменено) — руководитель одной из российских IT-компаний, которая минувшим летом практически в полном составе переехала за рубеж. В штате организации — несколько десятков программистов. При этом внушительная часть заказчиков по-прежнему находится в России.

Отъезд из страны мы не называем эмиграцией. Мы продолжаем платить налоги в России, многие наши родные остались на родине. Скорее это временное решение, которое было принято коллективно. Вставлять нам палки в колеса и пытаться осложнить нашу жизнь за рубежом — очень странное решение. Признаюсь, что мы уже начали прорабатывать ответные меры, — рассказал NEWS.ru Павел.

Он имеет в виду анонсированный ранее главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. В частности, в начале декабря сенатор допускал, что в России могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.

По его словам, «многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно».

Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом. — NEWS.ru), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — заявлял Клишас в разговоре с «Ведомостями».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Андрей Клишас

По словам Павла, руководящего IT-компанией, он вместе с коллегами уже принял решение постепенного ухода на иные рынки:

Нам комфортно работать с российскими компаниями, мы хотим приносить пользу своей в стране, мы платим здесь налоги. Но если нам будут перекрывать финансовые каналы и пытаться как-то наказывать, то выбора не останется: сегодня открыты китайские, индийские и западные рынки.

Представители еще двух IT-компаний сообщили NEWS.ru о готовности уйти из России. Один из собеседников в приватной беседе признался, что «страна от этого не выиграет»:

Кому какая разница, где мы физически находимся: в Москве, Саратове или Новосибирске? Мы же работаем в интересах своей страны. Думаю, наши компетенции сейчас востребованны, зачем же чинить препоны?

Один из российских блогеров, переехавший в Грузию минувшей весной, рассказал NEWS.ru, что действительно получает гонорары от российских заказчиков. Собеседник признался, что если российские власти решат всерьез осложнить его жизнь, он будет вынужден переключить на русскоязычную аудиторию в странах СНГ: «Уже ищу варианты. Спасибо, что предупредили заранее».

Эксперты полагают, что к попыткам вернуть уехавших за границу специалистов силовым путем следует относиться максимально осторожно. Руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов заявил NEWS.ru, что ранее Минцифры продемонстрировало образцовый подход к кадровому вопросу в период мобилизации и сегодня министерство продолжает проводить стратегию защиты человеческого капитала.

Но именно поэтому оно оказалось в оппозиции к идеологам, которые отождествляют отъезд с видом национального предательства. Если уехавших людей поставят перед фактом: увольняйтесь или возвращайтесь, я думаю, первый вариант поддержит процентов 70, а в IT-сфере и до 90. Потому что люди уже адаптировались за рубежом, уже видят альтернативные решения, — указал Фирсов.

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Он полагает, что если их оставить в покое, то до половины рано или поздно вернется. Поэтому, считает социолог, здесь надо решать, что дороже: идеологическая принципиальность или экономическая рациональность.

«Это не преступники»

Схожей точки зрения придерживается и директор Центра изучения управленческих практик и мониторинга общественно-политических настроений «Северо-Запад» Екатерина Колесникова. По ее мнению, следует помнить еще и о том, что эмигрировали в другие страны ведь не только официально трудоустроенные в каких-то российских компаниях люди.

Страну покинули и фрилансеры, и дауншифтеры, которые имеют ИП или ООО, и таких, видится так, явно больше, чем удаленщиков «Сбера» или «Яндекса». Это умные, креативные и талантливые люди, которые просто очень сильно обидятся на государство и как себя поведут в дальнейшем, пока мы предсказать не можем, — указала в разговоре с NEWS.ru Колесникова.

Об опасностях давления на уехавших специалистов говорит и основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Свыше половины российских компаний испытывают дефицит кадров на рынке информационной безопасности, недостаток специалистов в сфере информационной безопасности ощущает 48% представителей субъектов критической информационной инфраструктуры. Это следует из данных совместного опроса российского разработчика средства информационной безопасности «СерчИнформ» и HeadHunter, проведенного в ноябре 2022 года. После начала частичной мобилизации российская промышленность столкнулась с рекордным за последние 30 лет дефицитом кадров, свидетельствует октябрьский опрос Института Гайдара. На самый существенный дефицит кадров пожаловались респонденты на предприятиях легкой промышленности, машиностроения и на пищевых производствах.

Все буквально вопиет о серьезном дефиците кадров, поэтому сейчас законодателям стоит разработать меры, позволяющие сохранить кадры, которые продолжают работать на экономику страны в удалённом формате, а не усиливать «отток умов», вынуждая российских специалистов переходить в западные компании, — заявила Андреева.

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Эксперты указывают на то, что все те, кто выехал за пределы России, всё же осуществляют свою трудовую деятельность в ее интересах и платят установленные налоги, которые также платят и их работодатели.

С точки зрения закона, эти граждане не являются преступниками, каковыми их не признал суд, а также исполняют все гражданские обязанности, следовательно, ведут себя законопослушно, и государство обязано их защищать, — пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач:

По его мнению, такой посыл власти выглядит по меньшей мере не очень умно, потому как уехали не самые худшие граждане, которые планируют вернуться. Однако, считает Храпач, если власть продолжит так к ним относиться, то они уедут навсегда.

И с кем тогда создавать промышленный суверенитет? Здесь уместно привести в качестве аналогии слова Талейрана о Бурбонах: «Они ничего не забыли и ничему не научились.

Впрочем, далеко не все разделяют подобный подход. По словам экс-депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, как оказалось, Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, мотивируя это тем, что введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Возникает вопрос. Допуская уехавших по известным причинам IT-специалистов до развития «цифровых платформ и решений» в России, Минцифры не опасается утечки этих решений, как и персональных данных, а также другой информации закрытого содержания, до специальных служб стран, приютивших этих «испугавшихся»? И разве не правильнее было бы создавать конкурентную среду среди оставшихся лояльных граждан РФ? — заявил в беседе с NEWS.ru Лысаков.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Он выразил надежду, что законодатели, исходя из интересов защиты национальной безопасности в нынешних современных вызовах, все-таки введут ограничения для тех, кто покинул родину в сложное для нее время.

Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) раскрыл отношение россиян к уехавшим из страны соотечественникам. Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что большинство граждан (63%) не осуждают тех, кто переехал за границу.