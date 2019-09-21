https://static.news.ru/photo/a7539b96-dd4b-11e9-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Журналист из Японии Юити Онода отметил доброту и отзывчивость россиян, после того как стал жертвой карманной кражи в Санкт-Петербурге.

Рассказ Оноды приводит Sankei Shimbun . Японец приехал в Северную столицу, чтобы увидеться со знакомой. В Эрмитаже у журналиста украли бумажник воры-карманники. Вскоре с Онодой связались банковские работники и сообщили, что злоумышленники не смогли снять деньги с его карт.

Водитель такси, который вёз японца в полицию, отказался от платы, услышав его историю. Также не пришлось платить за поездку и на автобусе, так как кассирша подарила ему проездной на два раза.

Онода, признавая, что в Петербурге есть воры-карманники, отметил доброту россиян и их готовность прийти на выручку в беде даже незнакомым людям.

В августе московская полиция назвала места в метрополитене, где чаще всего совершаются карманные кражи, сообщал News.ru. Таковыми оказались эскалаторы, входы в вестибюли и подуличные переходы. Также много краж происходит на станциях, находящихся рядом с вокзалами.