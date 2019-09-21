Журналист из Японии Юити Онода отметил доброту и отзывчивость россиян, после того как стал жертвой карманной кражи в Санкт-Петербурге.
Рассказ Оноды приводит
Водитель такси, который вёз японца в полицию, отказался от платы, услышав его историю. Также не пришлось платить за поездку и на автобусе, так как кассирша подарила ему проездной на два раза.
Онода, признавая, что в Петербурге есть воры-карманники, отметил доброту россиян и их готовность прийти на выручку в беде даже незнакомым людям.
В августе московская полиция назвала места в метрополитене, где чаще всего совершаются карманные кражи, сообщал News.ru. Таковыми оказались эскалаторы, входы в вестибюли и подуличные переходы. Также много краж происходит на станциях, находящихся рядом с вокзалами.