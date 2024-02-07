Ставший россиянином актер Джефф Монсон скучает по американской еде в Уфе Получивший российский паспорт актер Джефф Монсон признался в любви к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джефф Монсон

Бывший американский боец UFC и актер Джефф Монсон в интервью Telegram-каналу «Сигнал» сообщил, что живет в Уфе и скучает по продуктам из американских супермаркетов Costco, где можно купить товары со всей страны. Спортсмен подчеркнул, что любит Россию и считает себя россиянином. Он также сообщил о поддержке президента РФ Владимира Путина.

Я российский гражданин. Раньше я был американцем. Но уже семь лет я россиянин. Сейчас я живу в Уфе, я депутат. Я скучаю по одной вещи. В Америке есть сеть магазинов под названием Costco. Это большая сеть, где можно закупиться хорошими продуктами. Продукты туда доставляются на грузовиках из разных уголков страны. А вот в России, в частности в Уфе, продаются местные товары. Туда не привозят продукты из других регионов, из Москвы например, — пояснил Монсон.

Спортсмен также признался в любви к России и объяснил, что поддерживает Владимира Путина, потому что считает его человеком дела, который «не боится падения популярности». По словам Монсона, он составил впечатление о президенте России не по информации, которую показывают по телевизору, а из личного опыта.

Вот что мне всегда в нем нравилось: публичные люди не могут оказывать на него давления. Он не боится падения популярности. Он берет и делает. Он любит Россию. И я люблю ее тоже. Я всецело его поддерживаю, тут и говорить не о чем. Тут сыграло роль не то, что я слышал о нем, а то, что я знаю на личном опыте. Я там был, работал с ним и все видел своими глазами. Он всегда оказывает нужную поддержку, — заявил Монсон.

Ранее стало известно, что американская политика в отношении России и Украины стала причиной, по которой Джефф Монсон отказался от гражданства США. В сентябре 2023 года Монсон избрался депутатом парламента Республики Башкортостан.

Он добавил, что мог спокойно жить с российским паспортом, не отказываясь от американского, но после начала конфликта с Украиной, когда Киев атаковал Донбасс, Монсон потерял там трех своих друзей: двое из них солдаты, а один — местный житель, который погиб от ударов украинской армии.