https://static.news.ru/photo/f11fe208-de08-11e9-9cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: nina_ninysha/twitter.com

Администрация магазина игрушек в Ставрополе распорядилась снять с продажи скандальный товар. Речь идёт о фигуре главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Продавцы сообщили, что игрушку никто не успел купить. Откуда взялись фигуры, сотрудники торговой точки не знают, передаёт « Ридус ».

Они уточнили, что кроме самого террориста в комплекте шли мобильный телефон, автомат Калашникова и чёрный флаг, сообщает « 360 ».

ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

магазин детских товаров



Игрушка стоит в районе 2000 рублей. Усама Бен Ладен во всей красе...



Фото сделано в г. Ставрополь. pic.twitter.com/stJgA43bEQ — Nina 1917 (@nina_ninysha) September 21, 2019

Ранее News.ru писал, что сын основателя «Аль-Каиды» Хамза бен Ладен был уничтожен. Об этом сообщил глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, операцию по ликвидации провели спецслужбы США.