Фото: nina_ninysha/twitter.com

Администрация магазина игрушек в Ставрополе распорядилась снять с продажи скандальный товар. Речь идёт о фигуре главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Продавцы сообщили, что игрушку никто не успел купить. Откуда взялись фигуры, сотрудники торговой точки не знают, передаёт «Ридус».

Они уточнили, что кроме самого террориста в комплекте шли мобильный телефон, автомат Калашникова и чёрный флаг, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что сын основателя «Аль-Каиды» Хамза бен Ладен был уничтожен. Об этом сообщил глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, операцию по ликвидации провели спецслужбы США.

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