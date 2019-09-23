Администрация магазина игрушек в Ставрополе распорядилась снять с продажи скандальный товар. Речь идёт о фигуре главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Продавцы сообщили, что игрушку никто не успел купить. Откуда взялись фигуры, сотрудники торговой точки не знают, передаёт «
Они уточнили, что кроме самого террориста в комплекте шли мобильный телефон, автомат Калашникова и чёрный флаг, сообщает «
ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕРРОРИЗМ— Nina 1917 (@nina_ninysha)
магазин детских товаров
Игрушка стоит в районе 2000 рублей. Усама Бен Ладен во всей красе...
Фото сделано в г. Ставрополь.
pic.twitter.com/stJgA43bEQ September 21, 2019
Ранее News.ru писал, что сын основателя «Аль-Каиды» Хамза бен Ладен был уничтожен. Об этом сообщил глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, операцию по ликвидации провели спецслужбы США.