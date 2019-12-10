Россияне раскупили новогодние путёвки на курорты Ставропольского края, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он заявил о стопроцентной загруженности гостиничного комплекса в предстоящие новогодние праздники.

Глава региона отметил, что курорты, находящиеся в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Минеральных Водах, предлагают альтернативный вариант досуга на каникулы. По его словам, нужно не объедаться салатами на диване, а подправить здоровье с помощью целебной воды и горного воздуха.

Владимиров также сообщил NEWS.ru, что за последние шесть лет поток туристов в Ставропольский край вырос на 70%. За этот период времени ни разу не наблюдалось его снижения.

Наши курорты стали попадать в топы всех видов отдыха — новогодних, детских, семейных. На самом деле это была большая работа глав городов региона. Большую роль в этом играет и событийный туризм, который привлекает гостей из разных стран. Владимир Владимиров губернатор Ставропольского края губернатор Ставропольского края

В 2019 году губернатор региона рассчитывает на увеличение турпотока на 12%.

Нарзанная галерея, Кисловодск Антон Новодережкин/ТАСС

Сейчас в Ставропольском крае начали программу модернизации и капитального ремонта санаториев. Губернатор признаёт — многие из них находятся в «потрёпанном» состоянии. Чтобы восстановить здания и территории, необходима господдержка. Владимиров сообщил, что край намерен добиваться принятия государственной программы реконструкции санаториев, которая может принести от 11 до 14 млрд рублей поддержки. Эти деньги помогут восстановить уже изношенную санаторную базу.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что одна из основных причин роста популярности этого направления — субсидирование авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Также играет роль относительно невысокая стоимость путёвок. В среднем расходы на тур по России ниже, чем на зарубежный: 40 тысяч рублей против 90.

Всё равно пока немалая часть туристов избегает отдыха на отечественных курортах. Чтобы привлечь на них людей, необходимо существенно увеличить количество качественных объектов инфраструктуры. Побывавшие на зарубежных курортах россияне стали более требовательными. Люди хотят комфортных условий за разумные деньги. Если власти смогут им это обеспечить, поток туристов в российские здравницы возрастёт. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

На этой неделе Ростуризм выбрал победителя конкурса на разработку туристического бренда России. Он должен создать стиль и образ бренда, который сделает российский туризм, как въездной, так и внутренний, популярнее, а страну — более узнаваемой.