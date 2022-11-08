«Статью подберут обязательно»: юрист о пародии Некоглая на бойца ВС России Адвокат Жорин: блогеру Некоглаю обязательно подберут статью за пародию на российского военного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогеру Некоглаю (Николаю Лебедеву) обязательно подберут статью за пародию на бойца ВС России, рассказал адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru. В то же время он усомнился в том, какая именно квалификация ждет молодого человека за ролик, в котором он изображает раненого российского военного, атакованного с беспилотника.

Если говорить юридически, к сожалению, прямой нормы, которая бы наказывала за это, нет. Но тем не менее мы видим, что живем фактически в условиях военного времени, поэтому, я думаю, статью ему какую-нибудь подберут обязательно компетентные органы, с высокой долей вероятности, — сказал Жорин.

Такую практику адвокат объяснил тем, что говорить о прямой норме права и, соответственно, каком-либо прямом наказании сложно, поскольку блогер не выражал поддержку той или иной стране. Юридически возникают большие вопросы относительно квалификации, которую ему, скорее всего, подберут, отметил правозащитник.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик веселой музыкой.