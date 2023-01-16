Статья «за русофобию»: в УК хотят вписать дискриминацию россиян за границей Владимир Путин поручил Вячеславу Володину и Александру Бастрыкину изучить предложения члена СПЧ Кирилла Вышинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме и СК до мая рассмотреть возможность введения в УК ответственности за дискриминацию живущих за границей россиян и соотечественников. Соответствующая инициатива прозвучала ещё в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) от его члена Кирилла Вышинского. NEWS.ru разбирался, на кого будет распространяться новая норма, если её примут и какой в неё смысл.

Накануне на сайте Кремля появился перечень поручений президента по итогам заседания СПЧ, состоявшегося ещё 7 декабря 2022 года. Один из пунктов адресован спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе СК Александру Бастрыкину, которые до 1 мая должны представить главе государства соответствующий доклад.

Рекомендовать Государственной думе <...> совместно с Генеральной прокуратурой <...> и Следственным комитетом РФ рассмотреть предложения СПЧ, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ, — говорится в поручении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кирилл Вышинский

С соответствующей инициативой на декабрьском заседании СПЧ выступил его член, исполнительный директор госагентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. Он, в частности, утверждал, что в Польше «выбрасывают организацию наших соотечественников из здания <...> только потому, что они русские», а в одной из школ Швеции «учитель начал рассказывать, как вести себя в случае российской угрозы».

Мне кажется, что прошло время только каких-то политических оценок, связанных с русофобией. Мне кажется <...>, что пора дать какую-то правовую оценку. <...> Я поэтому считаю, что в Уголовный кодекс РФ стоило бы внести либо дополнения в определённую статью, либо вообще ввести статью о русофобии, квалифицировать это явление в правовом поле, определить меру ответственности, — заявлял Вышинский.

По его мнению, это станет демонстрацией того, что власти РФ «не совсем <...> бессильны в правовом поле», поэтому «эти усилия есть смысл приложить». Также Вышинский заявлял про уголовные дела, которые заводят правоохранительные органы Украины в отношении граждан РФ «за их позицию — журналистскую, общественную, правовую». По мнению члена СПЧ, Москва «в должной мере» не давала этому правовую и юридическую оценку. В связи с этим он попросил Путина «дать поручение СК проанализировать эту практику украинских правоохранительных органов и тоже дать соответствующую правовую оценку в меру их компетенции». В ответ глава государства согласился и пообещал «проработать» этот вопрос.

Как заявил NEWS.ru коллега Кирилла Вышинского по СПЧ — председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, поручение Владимира Путина Вячеславу Володину и Александру Бастрыкину основано на международном опыте. При этом он уточнил, что уголовная ответственность, в случае внесения соответствующих поправок в УК, не будет распространяться на россиян, эмигрировавших из РФ из-за боевых действий на Украине и мобилизации, а также критикующих за границей политику Кремля. По словам Кабанова, эта инициатива связана с тем, что за пределами РФ «давят русскую культуру, русский язык, просто на улицах пристают к русским и применяют насилие, когда слышат русскую речь, хотя это бывают украинцы или белорусы».

Поручение адресовано Володину, потому что он возглавляет законодательный орган, и Бастрыкину, потому что задача СК — защищать интересы граждан. Если совершено насилие по отношению к гражданину РФ, то можно действовать по аналогии, которая есть в международном праве, в том числе и в США. Как известно, любое насилие против американца, совершённое за пределами США, — это государственное преступление. Это такая же история, и очень правильная история, — заявил Кабанов NEWS.ru.

При этом он считает, что российские силовики не смогут добраться до предполагаемых правонарушителей при расследовании дел о преступлениях, связанных с россиянами за рубежом. Кабанов полагает, что сегодня «следствие ограничено в полном объёме, но оно может установить [обстоятельства дела]».

Имеются формальные международные механизмы, которые, к сожалению, сейчас не работают, но они всё равно есть. Мы не можем привлечь к ответственности лицо, если нет его осуждения. Но [несмотря на это] сейчас возбуждаются дела в отношении наёмников, по факту преступлений портив мирного населения. Есть предложения ряда руководителей о наказании тех лиц, которые уехали за границу и дискредитируют там Россию. Если забирать у них [оставшееся в РФ] имущество — это значит нарушать Конституцию. Так давайте закон поправим — вот смысл в чём. Если есть потребность исправить закон, то надо его исправлять, потому что остальное всё относится к эмоциям, — добавил Кабанов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов в свою очередь считает, что в действующем российском законодательстве есть нормы, позволяющие привлекать иностранцев за преступления, совершённые за границей. Речь идёт про ч. 3 ст. 12, согласно которой «иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности».

В Уголовном кодексе сегодня всё есть, возможно, конечно, повышение материального наказания, но может быть диспропорция, за убийства и грабёж меньше материальное наказание чем за высказывания, но это усмотрение законодателя. А так, всё есть, но нет неотвратимости наказания, разговоры есть, дел нет, — прокомментировал Трунов.

Адвокат Станислав Селезнёв помимо указанной 12-й статьи УК ссылается на норму Уголовно-процессуального кодекса (ч. 5 ст. 247 УПК), которая допускает возможность судебного разбирательства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в отсутствие подсудимого, находящегося за пределами РФ.

Системная трактовка этих статей даёт возможность предположить, что малейший эффект хотя бы в виде заочных приговоров возможен лишь в случае внесения поправок в УК РФ в виде появления новых тяжких уголовных составов (со сроком наказания свыше пяти лет лишения свободы), — заявил Селезнёв.

При этом он напомнил, что в некоторых случаях возможности российских властей наказывать людей, находящихся за границей, «сомнительны». В частности, уточнил адвокат, речь идёт про недавнюю статью 207.3 УК «о военных фейках», дела по которой Интерпол считает политически мотивированными и не экстрадирует в РФ их фигурантов.