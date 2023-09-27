Сенатор рассказала, что за волонтерство будут прибавлять баллы на ЕГЭ Сенатор Шумилова обещала компенсировать труд волонтеров баллами на ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парламентарии рассматривают законопроект, который позволит мотивировать волонтерство дополнительными баллами по ЕГЭ или трудовым стажем. Как рассказала сенатор Совета Федерации Елена Шумилова на пресс-конференции в Москве, посвященной Всемирному дню сердца, такой подход поддержит школьников и студентов, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас на рассмотрении находится закон о волонтерстве. Это в том числе та самая история, что нужно простимулировать людей, не просто чтобы закрепить статус помогатора от души и за бесплатно. Это еще один способ мотивации, когда [труд добровольца нужно] не то, что бы монетизировать, но для школьников это дополнительные баллы по ЕГЭ, а для волонтеров-студентов день работы считается как трудовой стаж, — рассказала Шумилова.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон о волонтерстве. Он дал определение статуса волонтерских организаций и организаторов такой деятельности. Также в документе содержатся требования, которые должны соблюдать волонтерские организации. Кроме того, закон уравнял определение «волонтерство» и «добровольчество».

В 2021 году в Госдуму вносили законопроект «Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев». Его соавтор, руководитель подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев объяснил это тем, что волонтеры часто подвергаются риску.