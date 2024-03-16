Статус иноагента, поддержка Симоньян, Петербург: как живет комик Соболев

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Николай Соболев

Блогер Николай Соболев на протяжении года имел статус иноагента, однако 15 марта Минюст принял иное решение. Как живет комик, что известно о его личной жизни?

За что Соболев получил статус иноагента

3 февраля 2023 года Минюст включил Соболева в список иноагентов. В документах министерства говорилось, что блогер попал в реестр из-за высказываний «против граждан России и спецоперации».

«Н. Ю. Соболев высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорилось на сайте Минюста.

Соболев заявил РБК, что узнал о решении Минюста из СМИ. По словам журналиста, новость его шокировала, поскольку он «не сотрудничает ни с каким коммерческими, некоммерческими иностранными организациями, никогда не сотрудничал, не получал никаких переводов в зарубежной валюте на свою карточку».

Блогер подчеркивал, что намерен остаться в РФ и продолжать свою деятельность. В разговоре с NEWS.ru Соболев сказал, что связывает свою судьбу с Россией.

«Конечно, собираюсь обжаловать в суде. <...> Обжалую решение. Собираюсь оставаться в России и связываю с этой страной свою судьбу. Других вариантов быть не может, все, что я делаю, лично я расцениваю как стремление к благу. Уверен, что данное решение ошибочно. Никакого иностранного финансирования я не получал. Ни с какими организациями за рубежом не сотрудничал и не собираюсь», — заявил Соболев.

15 марта Минюст исключил Соболева из реестра иноагентов.

«Министерство юстиции РФ только что исключило Соболева Н. Ю. из списка иностранных агентов. Кажется, других Николаев Юрьевичей в реестре не было. Информация проверяется», — написал блогер в Telegram-канале после появления сообщения Минюста.

Фото: sobolevbro/vk.com Николай Соболев

Как Соболев относится к СВО

В конце февраля 2022 года блогер давал неблагоприятные прогнозы относительно будущего России. Соболев пророчил России опустевшие полки магазинов и дефолт. Правда, уже в июне 2023 года отказался от своих слов во время интервью Tatarka FM.

«Тогда казалось, что все будет очень темно. Пустых прилавков действительно нет, дефолта не случилось. <...> Но пока еще ничего не кончилось. Оценивать надо по результату», — оправдывался блогер.

В январе 2024 года Соболев рассказал, что родители звали его в США, однако он отверг это предложение. Тогда же блогер подчеркивал, что у него нет второго гражданства.

«Многие предлагали мне уехать, звали. Родители, например, кричат: „Уезжай и говори все то же самое, только оттуда“. Ну и кем бы я был и в чем была бы сила, и в чем вообще крутость такого поступка — уехать из России и обсуждать Россию?» — делился Соболев в программе RTVI «Респиратор Бабушкина».

Несмотря на статус иноагента, Соболев «по деньгам несильно упал». По его словам, он «перебивался» заработками, но «донаты никогда не собирал», поскольку «не любит просить у людей деньги».

Что Соболев говорил о Симоньян и Соловьеве

В феврале 2023 года Соболев признался, что некоторые его высказывания могли вызвать негативную реакцию, но, оглядываясь назад, он сожалеет о своих выпадах. Кроме того, блогер начал интересоваться мнением политических экспертов.

«Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян — они иногда говорят правильные вещи. <...> Я патриот России. Желаю победы своей стране! Желаю всего самого наилучшего русскому народу!» — отмечал Соболев на канале «Мадонны Мур».

13 марта главред RT Маргарита Симоньян в шоу «Ч.Т.Д.» заявила, что не все люди, признанные иноагентами, заслужили такой статус. Она предложила продумать процедуру снятия с человека статуса иноагента, в том числе с помощью «деятельного раскаяния» и помощи Донбассу. Вместе с тем журналистка отметила, что «это не значит, что нужно переодеть трусы со стразами в камуфляжный костюм» и поехать на фронт.

«Не все люди, оказавшиеся иноагентами, это заслужили. Я знаю лично как минимум одного человека, который по сути своей никакой не иноагент. Наверное, их больше, чем один. Я считаю, что должен быть предусмотрен законодательный же способ это иноагентство с себя снять», — сказала Симоньян.

Подразумевала ли она Соболева в своем высказывании, достоверно неизвестно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Что известно о личной жизни Соболева

Соболев не женат и не имеет детей. С 2020 года блогер встречается с Анастасией Голубых. В YouTube-шоу «Контакты» выяснилось, что Соболев ласково называет Голубых «жирный йогурт».

Вместе пара жила в Москве, а затем перебралась в Санкт-Петербург. Молодые люди часто делятся в соцсетях совместными фото из поездок, а также с домашних посиделок. Блогер знаком с родными возлюбленной, у него даже есть телефон потенциальной тещи.

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