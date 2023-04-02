Владимир Сахмеев

«Статуэтка — лишь версия»: в МВД раскрыли подробности взрыва в Петербурге РБК: взрыв статуэтки в Петербурге — это только одна из версий в деле убийства военкора Татарского

2 апреля 2023 в 20:53

Фото: РИА Новости

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге