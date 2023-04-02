Взрыв статуэтки, ранее подаренной военному корреспонденту Владлену Татарскому, может быть лишь одной из версий произошедшего в петербургском кафе, передает РБК со ссылкой на свой источник в МВД. Как заявляет информант издания, в кафе на Университетской набережной сработало безоблачное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел на расстоянии чуть более полуметра от пола.
То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский, — сказал источник в МВД.
В полиции отмечают, что к работе подключилась ФСБ. Взрывотехники ведомства обследуют территорию кафе.
На место взрыва была направлена группа сотрудников Главного управления уголовного розыска. Известно, что уголовное дело по факту взрыва возбудило Главное следственное управление СКР. Разбирательство ведется по статье «Убийство двух и более лиц или убийство с рядом отягчающих обстоятельств».
Взрыв произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 граммов тротила.