Статистическая погрешность: 280 человек лишились гражданства России за год

По данным МВД, с начала 2020 года российского гражданства лишились 280 человек. Поводом для этого стало, в том числе, «осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны». NEWS.ru постарался выяснить, кто и в каких случаях может потерять данный статус, а также насколько серьёзны озвученные министерством цифры.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, иностранные граждане могут лишиться российского паспорта, если во время получения гражданства подали о себе недостоверные сведения, или же российский паспорт им нужен был для «осуществления деятельности, представляющей угрозу конституционному строю страны». Гражданства России можно лишиться также в том случае, если человек не намерен соблюдать российское законодательство.

По подсчётам МВД, с начала 2020 года по настоящий момент российского гражданства лишились 280 человек.

Адвокат Александр Зорин пояснил NEWS.ru, что отменить решение о приёме в гражданство возможно только в том случае, если факт подлога документов подтвердился в судебном порядке.

По словам адвоката Зелимхана Бициева, лишиться российского гражданства могут лишь те, кто его приобрёл в течение жизни. Аннулировать же паспорт у человека, родившегося в России, невозможно. В этих случаях отказ от гражданства может быть принят человеком добровольно. Бициев подтверждает, что вопрос лишения гражданства решается исключительно в судах. Суд рассматривает все факты, которые предоставляются государственными органами, и решает, действительно ли необходима такая радикальная мера как лишение гражданства.

Адвокат Зорин утверждает, что громоздкая конструкция «представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации» по факту означает лишь то, что получившие российское гражданство сообщили ложную информацию о намерении соблюдать законодательство. В Конституции, говорит юрист, под основами конституционного строя понимается обязанность государства охранять суверенитет, а также обязанность граждан соблюдать законы.

В 2017 году в России был принят закон о возможности лишения гражданства за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Речь идёт о непосредственно «террористических» и «экстремистских» статьях 205 и 205.1, ч. 2 205.2, 205.3-205.5, 206, 208, ч. 4 211, 281, 282.1-282.3 и 361 УК, а также о 277 — 279 и 360 УК (посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооружённый мятеж нападение на лиц и учреждения под международной защитой) — в случае, если совершение этих преступлений сопряжено с террористической деятельностью. Как уточняет адвокат Бициев, также поводом для лишения гражданства являются такие преступления, как шпионаж и госизмена. Официальным основанием для аннулирования российского паспорта будет вступивший в силу приговор суда по хотя бы одной из вышеперечисленных статей УК. Кроме того, лишиться приобретённого гражданства можно, если утаить наличие, например, семьи, в другой стране.

Адвокат Александр Зорин считает, что 280 человек, чьи паспорта были аннулированы, — это незначительное число.

280 человек, в отношении которых были приняты решения об отмене решения о приёме в гражданство, составляют 0,00019156% от общей статистической цифры граждан России, что не позволяет говорить о какой-либо значительности этой цифры с учётом того, что доступ к статистике по прошлым годам требует научного осмысления и запроса соответствующих сведений в компетентном государственном органе. Александр Зорин адвокат адвокат

При этом, согласно статистике МВД о миграционной ситуации, за весь 2020 год российское гражданство получили 656 тысяч человек, что на 159 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Зорин также приводит в пример практику лишения гражданства в Великобритании. По словам юриста, за десятилетний период — с 2007 по 2017 год — перестали быть британскими подданными 262 человека, причём большая часть из них — 176 человек — лишилась гражданства в 2013 году.