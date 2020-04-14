Стас Барецкий рассказал о похоронах людей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/899ab77a-7e67-11ea-91f5-fa163e074e61_660.jpg Стас Барецкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий, создавший некоммерческую организацию «Союз профессиональных ритуальных агентов» и начавший заниматься похоронами, прокомментировал информацию о том, что людей с COVID-19 будут хоронить в цинковых гробах.

По словам Барецкого, его организация уже проводила несколько похорон в цинковых гробах. Сам он не знает, были ли это умершие от коронавируса. Однако сам он против этого, так как это странно.

Артист считает, что кремация является наиболее приемлемой альтернативой в нынешней эпидемиологической ситуации.

Не дать матери похоронить сына или сыну мать — это свинство, — цитирует «Царьград» слова звезды.

Как писал NEWS.ru, умерших от коронавируса россиян можно будет хоронить теперь только в зарытых гробах. Такие рекомендации выдвинул Роспотребнадзор для недопущения распространения инфекции. Ритуальные службы при захоронении людей, умерших от COVID-19, обязаны применять дезинфицирующие средства, обрабатывать общие помещения. Для обработки могил также используются спецсредства, а при опускании гроба в могилу сотрудникам рекомендуют надеть костюмы спецзащиты.