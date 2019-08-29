Работы по спасению уникального архитектурного убранства гостиницы «Пекин» планируется завершить в октябре текущего года.
При этом в Мосгорнаследии отметили сложность реставрации — работы проводятся на высоте свыше 60 м, сообщает «
Гостиница, возведённая в 1955 году, — образец сталинского ампира. Она украшена лепным декором, росписями, а её отделка выполнена из ценных пород дерева и камня.
Ранее News.ru писал, что в ходе работ на здании гостиницы будут отреставрированы декоративные панно с изображением достопримечательностей Москвы, а также барельефы, пинакли, ограждения с балясинами, решётки и шпиль. Архитектурные элементы очистят от поздних слоёв краски, уберут трещины и сколы. Кроме того, реставраторы восстановят недостающие детали. Особое внимание будет уделено скульптурам колхозницы, рабочего, защитника и учительницы.