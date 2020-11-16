Стартовал первый рабочий рейс атомного ледокола «Арктика»

https://static.news.ru/photo/ae63947c-2809-11eb-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Российский атомный ледокол «Арктика» отправился в свой первый рабочий рейс. Судно стартовало из Мурманска и взяло курс в направлении Карского моря, следует из сообщения пресс-службы ФГУП «Атомфлот» (входит в Росатом).

До середины декабря атомный ледокол «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, плавание займёт три недели. В настоящее время в Арктике наблюдается процесс лёдообразования — это даст возможность должным образом «обкатать» судно. Далее «Арктика» вернётся в порт, а в конце декабря направится в акваторию Северного морского пути.

Ледокол «Арктика», длина которого составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, вошёл в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия нуждается в ледоколах для реализации арктической стратегии, считает экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, Москва строит подобные суда и для лоббирования Северного морского пути (СМП). Магистраль является альтернативой традиционному маршруту из Азии в Европу через Индийский океан и Суэцкий канал.