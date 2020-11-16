Стартовал отборочный этап к конкурсу социальных проектов «Инносоциум»

https://static.news.ru/photo/a75d2a48-2832-11eb-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Социальная платформа Фонда «Росконгресс» — Фонд «Инносоциум» — объявила о проведении третьего всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Отборочный этап стартовал 16 ноября и продлится до 31 января 2021 года.

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования, а также Российского союза ректоров. Цель мероприятия — привлечь внимание молодых людей к решению актуальных социально значимых проблем. Принять участие в конкурсе смогут студенческие коллективы со всей России.

Совет экспертов изучит заявки на участие до 14 февраля 2021 года и определит полуфиналистов, которые получат возможность представить свои проекты жюри конкурса под председательством заместителя председателя Совфеда Галины Кареловой. Критериями отбора станут социальная значимость, оригинальность идеи, качество подачи и ожидаемый социальный эффект.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что конкурс «Инносоциум» уже стал успешной площадкой, на которой молодёжь реализует свой потенциал, воплощая в жизнь проекты, вносящие вклад в развитие социальной сферы. Директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина отметила, что с каждым годом конкурс привлекает всё большее количество участников.

К нам также присоединяются партнёры, готовые развивать новые направления социальной повестки. Всё это показывает, какой огромный запрос существует сегодня на яркие, социально ориентированные проекты, формирующиеся в креативной молодёжной среде, — сказала Маринина.

Совфед выступит партнёром номинации «Активное долголетие». В её рамках оценят проекты, направленные на улучшение качества жизни россиян старшего поколения.

Формирование условий для активного долголетия пожилых людей — приоритет современной социальной политики, — указала зампредседателя Совфеда.

В номинации «Женское лидерство» представят инициативы, которые мотивируют женщин к карьерному росту и преодолению внутренних и внешних барьеров.

Новшеством третьего сезона конкурса станет номинация «Поддержка семьи и семейных ценностей». В её рамках покажут проекты, направленные на повышение качества жизни многодетных семей и семей с приёмными детьми, а также матерей-одиночек, женщин, находящихся в кризисной ситуации или воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Награждение победителей конкурса «Инносоциум» и презентация реализованных социальных проектов состоятся на площадках крупнейших мероприятий Фонда «Росконгресс» в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал о социальной инициативе Фонда «Росконгресс» — организации горячей линии для координации помощи пожилым людям, попавшим в группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.