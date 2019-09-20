https://static.news.ru/photo/a1294dca-db74-11e9-98c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Gang/Global Look Press

В Москве стартовали продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Однако очередь перед фирменным сетевым магазином Apple в центре столицы не превысила 20 человек.

Большая часть новых устройств в этот раз была зарезервирована по предзаказам, чем и объясняется небольшой размер очереди перед магазином, — цитирует агентство RNS пресс-секретаря re:Store Людмилу Семушину.

По её словам, прошлогодний ажиотаж был вызван тем, что большая часть телефонов тогда ушла перекупщикам.

Как писал News.ru, интерес пользователей к «яблочным» аппаратам вырос по сравнению с 2018 годом. Так, число предзаказов iPhone 11 Pro оказалось в два раза выше, чем было у iPhone ХS и iPhone XS Max. И если высокий спрос на бюджетный iPhone 11 обусловлен его относительно низкой ценой, то интерес юзеров к iPhone 11 Pro Max за 131 990 руб. объяснить затруднительно. News.ru подсчитал, что вместо покупки нового смартфона можно арендовать однокомнатную квартиру в течение 9 месяцев или дважды съездить отдохнуть в Тайланд.