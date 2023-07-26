Старшеклассников предложили привлечь к созданию дизайна единой формы В Национальном родительском комитете предложили обсудить дизайн школьной формы с учениками

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дизайн единой школьной формы следует обсудить с учениками старших классов, чтобы им было комфортно носить ее, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что экспертное сообщество также должно учесть мнение родителей при создании стандартной формы.

Главное, чтобы не было такого, что какой-то чиновник наверху принял решение и всё. В конечном итоге ни к чему хорошему это не приведет. Нужно говорить с родительским и с экспертным сообществом. Дизайн формы должен быть таким, чтобы школьники носили ее, — пояснил Оболонский.

По словам директора организации, привлечение школьников к данному вопросу необходимо, так как им предстоит носить эту форму каждый день. Он уточнил, что дети не должны испытывать желание быстрее избавиться от нее. Собеседник издания добавил, что со временем дизайн может устаревать. В связи с этим обсуждать форму для учащихся следует раз в три года.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России планируют ввести ГОСТ на школьную форму. Эксперты организации представят финальную редакцию стандарта на форму. Отмечается, что производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.