Старшеклассникам на уроках истории расскажут про спецоперацию на Украине Проект ФООП: спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников

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В требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников включили понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине. Эти данные следуют из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования. Там отмечается, что достижение такого предметного результата связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий истории России 1945-2022 годов. Эти данные приводит РИА Новости.

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — начала XXI веков, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI веков, — значится в документе.

Отмечается, что школьникам 11-х классов на уроках «Истории России» начнут рассказывать о событиях 2014 года на Украине и официальной позиции российских властей, присоединении Крыма к РФ и международных последствиях данного события. также со старшеклассниками станут обсуждать Минские соглашения по Донбассу и поддержку РФ ДНР и ЛНР., а также введение Западом санкций в отношении России.

Также в программу по истории включили разделы о пандемии коронавируса, вопросы глобализации, информацию о международном нефтяном кризисе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в российских школах на уроках ОБЖ в 10-11 классах появятся элементы начальной военной подготовки. Школьников планируется обучать строевой подготовке, обращению с оружием, ведению боя.

Законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы и сенаторы. Предполагается, что программы будут разрабатывать и утверждать в Минпросвещения. Также в рамках проекта предполагается госзаказ на разработку учебников.

Как указано в проекте ФООП, российские школы должны будут воспитать высоконравственную личность, обладающую актуальными знаниями, а также готовую защищать Родину.