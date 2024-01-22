Старшая «дочь» Путина дала интервью: зачем посоветовала читать антиутопии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Воронцова

Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью президента России Владимира Путина, дала большое интервью. Что она рассказала о своей профессии и детстве, говорила ли об отце и зачем читает антиутопии?

Кем работает старшая «дочь» Путина

Воронцова является детским врачом-эндокринологом. Кандидат медицинских наук также занимает пост заместителя декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова. Карьеру врача «дочь» президента выбрала еще в детстве, однако стремление стать ученым появилось позже — в студенческие годы во время написания курсовых работ по фундаментальным наукам.

«Вообще, после окончания школы я сначала хотела пойти на экономиста обучаться. Но такое время, знаете, надо делать все вопреки. И я подумала: ну что так, все уже знают, куда я собралась, все мне очертили путь дальний и надежный. Я что-нибудь другое придумаю, совершенно из ряда вон выходящее. И выбрала медицину», — рассказала Воронцова в подкасте #ПроНауку.

Врач настолько увлечена своей работой, что в свободное время читает профильную литературу. Воронцова призналась, что стремится узнавать новое о генетике, ведь прогресс не стоит на месте.

Чем сейчас занимается старшая «дочь» Путина

Воронцова отметила, что сейчас вместе с командой исследует молекулярные процессы, а именно воздействие паратгормона на костную ткань, в частности стволовые клетки (паратиреоидный гормон (ПТГ) — полипептидный гормон, который синтезируется паращитовидными железами и играет важную роль в регуляции уровня кальция и фосфора в организме. — NEWS.ru).

По ее словам, группа уже достигла промежуточных результатов. Вместе с этим врач подчеркнула, что исследователям предстоит сделать еще множество открытий в области генетики и эндокринологии.

«Мало открыть саму молекулу. Как показала практика, надо еще понять, как она реализуется, как работает на более высоких уровнях. Мы не успели осмыслить и применить в практике все прикладное значение генетики. Думаю, здесь еще предстоит много работы, открытий и трансфера в применении в жизни», — считает Воронцова.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Мария Воронцова

Она также высказала свою точку зрения относительно CRISPR, искусственном интеллекте (в том числе ChatGPT), генеративной медицине, лечении на основе стволовых клеток. Некоторые технологии Воронцова оценивала с точки зрения целесообразности инвестирования в них и экономики.

Рассуждая о высшей ценности российского общества, врач назвала его «человекоцентричным». Она уточнила, что для жителей РФ «высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни».

Какие книги любит старшая «дочь» Путина

В конце интервью Воронцова рассказала о своих хобби, интересах и любимых книгах. Любимым писателем врач назвала Александра Пушкина. Кроме того, она отметила творчество Федора Достоевского, добавив, что недавно ходила в оперу на постановку «Идиот».

«Я очень старомодный человек в этом смысле, могу много раз перечитывать „Евгения Онегина“, сказки даже люблю читать. Я считаю, что в сказках Пушкина вся мораль и правда», — сказала Воронцова.

Среди зарубежных книг, которые, по словам дочери президента, «сдвинули сознание и расширили кругозор», Воронцова назвала антиутопию «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, а также роман «Дюна» Фрэнка Герберта, где рассказывается о межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Медик также упомянула «девчачьи» романы «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Записки у изголовья» Сэй-Сенагон.

В свободное от научной деятельности время Воронцова ходит в театры и музеи, посещает концерты классической и джазовой музыки. Врач подчеркнула, что посвящает спорту «хотя бы несколько часов в неделю», а также увлекается серфингом и лыжами.

В интервью не затрагивались темы СВО и президента России. Владимир Путин публично не подтверждал родство с Марией Воронцовой.

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