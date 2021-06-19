Староверы предложили отмечать в России день отмены рабства

https://static.news.ru/photo/4c69afb6-d251-11eb-acd4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Староверы предложили ввести в России новый праздник по типу американского — день отмены рабства. Речь идёт о крепостном праве, которое глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов называет по аналогии с США рабством, пишет «Вечерняя Москва».

В США утвердили новый государственный праздник — День освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. В этом году — 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России — День отмены рабства, сделать его 3 марта, — пояснил Севостьянов.

Крепостное право было отменено в России 3 марта 1861 года императором Александром II.

В США 19 июня станет национальным днём освобождения от рабства по распоряжению президента Джо Байдена. Об окончании рабства в Штатах сообщили 19 июня 1865 года в Техасе.

Как сообщалось ранее, Всемирный союз староверов издал «Полный учебник церковнославянского языка», который написан в современной филологической терминологии и не требует специальных познаний для освоения материала.