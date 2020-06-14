Староверы перевели Евангелие впервые с церковнославянского на русский

Всемирный союз староверов перевёл Четвероевангелие на русский напрямую с церковнославянского.
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Мы не сторонники русификации богослужения. Наоборот. А теперь люди дома или в храме могут взять эту книгу — и им станет понятнее, что происходит на службе, ведь там всё на церковнославянском, — цитирует его агентство.
Ранее NEWS.ru писал, что в России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.
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