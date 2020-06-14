Староверы перевели Евангелие впервые с церковнославянского на русский

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Всемирный союз староверов перевёл Четвероевангелие на русский напрямую с церковнославянского.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу союза Леонида Севастьянова. Он заявил, что это произошло впервые. По его словам, ранее считалось, что переводить Евангелие на русский можно только с греческого или иврита. Но первый перевод Евангелия на церковнославянский был сделан с латыни, а не с греческого, что привело к расхождению между современным русскоязычным текстом и тем, что читают в храмах.

Мы не сторонники русификации богослужения. Наоборот. А теперь люди дома или в храме могут взять эту книгу — и им станет понятнее, что происходит на службе, ведь там всё на церковнославянском, — цитирует его агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что в России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.