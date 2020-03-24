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Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) не планирует закрывать храмы или ограничивать численность прихожан на службах в связи с эпидемией коронавируса. Все общины функционируют в штатном режиме и ни один из них не закрыт на карантин, сообщили в пресс-службе РПСЦ.

Там призвали верующих не опасаться, что во время причастия можно заразиться какой-то болезнью, потому что «эта мысль богохульна, так как тело и кровь Господа <...> есть источник здравия души и тела».

Мы потребляем не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы. А это самое чистое, что есть на свете. К тому же в самом вине уже содержатся вещества, которые убивают бактерии и вирусы, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы РПСЦ.

Он напомнил, что такие меры, как закрытие храмов или ограничение числа верующих, не были названы в обращении главы Церкви митрополита Корнилия. 18 марта он заявил , что РПСЦ «исполняет все Таинства, которые лежат в основе спасения души человека». А отказ от них несовместим с верой старообрядцев, выразил уверенность предстоятель.

Вместе с тем Корнилий отметил, что Церковь утвердила инструкцию, предписывающую чаще проветривать помещения, протирать богослужебные сосуды и утварь после каждого богослужебного использования, а также обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности в храмах.

Прихожанам же посоветовали в случае плохого самочувствия оставаться дома, а в храм прийти позже.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал обустроить дома «святые углы» для молитвы и не посещать храмы в период распространения коронавируса.