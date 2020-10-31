Староверы издали учебник церковнославянского языка для широкого читателя

https://static.news.ru/photo/b29f68b4-1c05-11eb-88cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Русская вера/ruvera.ru

Всемирный союз староверов издал «Полный учебник церковнославянского языка», который написан в современной филологической терминологии и не требует специальных познаний для освоения материала.

В союзе староверов отмечают, что пособие поможет всем желающим понять старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, которые написаны по всем правилам церковнославянского языка, но изложены на основе современной филологии, сообщает «Интерфакс».

Это первая книга на современном русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, — заявил глава союза Леонид Севастьянов.

Особенностью издания станет схожесть церковнославянского текста с компьютерной программой, в которой материал должен осваиваться не бегло, а с распутыванием смысла, для чего будет достаточно знания общепринятых оборотов русского языка.

Как сообщал NEWS.ru, в июне 2020 года русские староверы впервые перевели Евангелие с церковнославянского на русский.