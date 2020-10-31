Староверы издали учебник церковнославянского языка для широкого читателя

Всемирный союз староверов издал «Полный учебник церковнославянского языка», который написан в современной филологической терминологии и не требует специальных познаний для освоения материала.
В союзе староверов отмечают, что пособие поможет всем желающим понять старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, которые написаны по всем правилам церковнославянского языка, но изложены на основе современной филологии,
Это первая книга на современном русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, — заявил глава союза Леонид Севастьянов.
Особенностью издания станет схожесть церковнославянского текста с компьютерной программой, в которой материал должен осваиваться не бегло, а с распутыванием смысла, для чего будет достаточно знания общепринятых оборотов русского языка.
Как сообщал NEWS.ru, в июне 2020 года русские староверы впервые перевели Евангелие с церковнославянского на русский.