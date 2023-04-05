«Старение умов»: эксперт предрек мрачное будущее IT-отрасли Руководитель проектов Lerna Троцкий: IT-сфера в России может исчезнуть из-за старения умов

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Возраст IT-специалистов в России приближается к пенсионному, что ставит под вопрос существование этой отрасли в стране, рассказал NEWS.ru руководитель проектов Lerna (Skillbox) Сергей Троцкий, участвующий в форуме информационных технологий «InfoSpace». По его словам, молодежь из-за клипового мышления не хочет заниматься наукой.

Наблюдается старение умов. Мы видим, что средний возраст специалистов 50+, я бы даже сказал 60+, в связи с этим требуется обновление, приток свежих сил. <…> Под вопросом перспектива не то, что развитие этой отрасли, но вообще ее выживание, — сказал Троцкий.

Ранее стало известно, что иностранные IT-специалисты в России смогут получать вид на жительство и разрешение на работу по упрощенной системе. Эти меры будут распространяться в том числе на родственников: супругов, детей, детей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал NEWS.ru, что Россия больше всего нуждается в иностранных IT-специалистах, имеющих опыт работы в качестве менеджеров по продукту, управленцах, знающих, как организовать эффективную работу компании.