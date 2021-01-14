Старейший австралиец назвал секреты долголетия

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Житель Австралии, который 13 января отметил 111-й день рождения, поделился секретами долголетия.

По словам Декстера Крюгера, проживающего в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, нужно не переставать дышать и есть три раза в день и тогда «время само пройдёт». Также он отметил, что в день съедает дюжину креветок.

Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу, — рассказал долгожитель.

Австралиец подчеркнул, что хорошего в его жизни было гораздо больше, чем плохого, хотя он застал Великую депрессию и многочисленные засухи. Крюгер уверен, пандемию коронавируса удастся победить.

В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьёзных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же, — заявил он.

Долгожитель также сообщил, что почтенный возраст не является поводом для отказа от своих целей. Так, он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет, после смерти супруги, начал писать книги. За это время он придумал более 300 рассказов и выпустил 12 книг, последнюю из которых выпустили на его 109-й день рождения. Кроме того, австралиец сочиняет стихи, передаёт LADBible.

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