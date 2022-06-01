Стареем и убываем: сколько работающих россиян останется через восемь лет Учёные из ВШЭ спрогнозировали три варианта изменения рынка труда в зависимости от миграции и демографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2030 году Россия по сравнению с 2019-м, по разным оценкам, потеряет от 500 тыс. до более 3 млн человек из числа работоспособного населения. Наиболее сильно этот процесс будет развиваться при низком миграционном притоке. А вступление в трудоспособный возраст людей, появившихся на свет во время спада рождаемости, на фоне пенсионной реформы будет влиять на старение рабочей силы. Такие демографические прогнозы содержатся в научном дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России», подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ) совместно с Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала. Как объясняют эксперты, в перспективе на эту ситуацию будут также влиять экономическое положение в России и отъезд населения. Подробности — в материале NEWS.ru.

Слабые точки рабочей силы

Авторы исследования отметили, что по прогнозам Института демографии ВШЭ, численность населения в возрасте от 20 до 59 лет к 2035 году по сравнению с 2015-м сократится на 9,7 млн человек (с 86 до 76,3 млн человек). При этом в 2022–2030 годах количество людей в данном возрасте, согласно среднему варианту прогноза, уменьшится примерно на 2,6 млн человек. Однако численность «молодого рабочего контингента» (от 20 до 39 лет) снизится на 6,6 млн, а старшего (от 40 до 59 лет) увеличится на 4 млн.

Как отмечают учёные, численность рабочей силы меняется под влиянием количества молодёжи, людей, выходящих рынок труда и достигших пенсионного возраста, а также миграции и смертности населения.

Несмотря на убыль лиц в возрасте от 20 до 59 лет за период с 2019 по 2030 год на 6,3 млн человек (по среднему варианту демографического прогноза) из-за особенностей возрастного состава населения России, численность занятого и безработного населения сократится только на 1,9 млн благодаря повышению пенсионного возраста и, соответственно, уровня экономической активности в старших возрастах. К середине 2030-х ситуация улучшится из-за вступления в рабочий возраст многочисленных поколений, родившихся в годы подъёма рождаемости (2007–2015). Наибольшая убыль ожидается в регионах Приволжья. Увеличение численности рабочей силы ожидается по всем вариантам прогноза в Московском и Санкт-Петербургском столичных регионах, на Северном Кавказе, — говорится в дайджесте.

Исследователи составили четыре варианта прогноза — три с учётом миграционного прироста и темпов смертности, отражённых в показателе ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), а также один без учёта миграции.

Фото: hse.ru

Согласно базовому «среднему» сценарию, который отражает сложившиеся демографические тренды с учётом последствий пандемии COVID-19 и их преодоления, численность рабочей силы в РФ сократится с 74,7 млн человек в 2019 году до 72,8 млн в 2030-м, а в 2030–2035 годы увеличится на 400 тысяч человек. При этом среднегодовой миграционный прирост составит примерно 250 тысяч человек (в 2015–2019 годах он был на уровне примерно 230 тысяч), а ОПЖ к 2030 году увеличится до 74,9 года с 70,1 года в 2021-м.

При «высоком», то есть оптимистичном сценарии к 2030 году сокращение рабочей силы в РФ составит около 500 тысяч по сравнению с 2019 годом, достигнув отметки 74,2 млн, а в 2030–2035 годах вырастет до 75,7 млн человек. В этом случае ОПЖ к 2030 году достигнет 77,7 года, а среднегодовой миграционный прирост в 2022–2034 годах составит порядка 400 тысяч человек.

При «низком», то есть негативном сценарии численность рабочей силы в РФ упадёт на 3 млн человек — до 71,7 млн в 2030 году, а к 2035 году снизится еще на 600 тысяч. В этом случае прогнозируется сценарий медленного повышения ОПЖ (до 73,4 года к 2030 году) и ежегодно уменьшающийся миграционный прирост на уровне 120 тысяч человек в 2022–2035 годах.

При среднем варианте без миграции, который повторяет прогнозы рождаемости и смертности среднего варианта, но при нулевом миграционном приросте, численность рабочей силы к 2030 году сократится на 3,3 млн человек — до 71,4 млн, а к 2035-му — до 70,8 млн. В этом случае показатели будут наименее оптимистичны, что говорит о роли рабочих-мигрантов, а также об их влиянии на динамику численности и состав рабочей силы.

Сопоставление результатов разных вариантов прогноза подчёркивает важную роль как международной, так и межрегиональной долговременной миграции для развития рынка труда России и её регионов. В «высоком» варианте, отличающемся большим миграционным приростом, в выигрыше остаются все федеральные округа, но в наибольшем выигрыше, во всех сценариях, кроме сценария без миграции, — округа, привлекающие как международных, так и внутренних мигрантов. Прогноз при нулевом миграционном приросте показывает ускоренную убыль рабочей силы. В данном варианте ухудшается обеспечение рабочей силой регионов, притягивающих мигрантов, и улучшается — отдающих население, — говорится в дайджесте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruРабочие в сборочном цехе завода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruРабочие в сборочном цехе завода

География и возраст

По данным ВШЭ, предложение рабочей силы в экономике вырастет за счёт временной трудовой миграции из других стран. Как подсчитали в Институте демографии ВШЭ, основываясь на данных МВД, численность трудовых мигрантов до пандемии достигала 4 млн человек, из которых более 60% работали в Московском и Петербургском регионах. Также большой приток иностранных рабочих наблюдался на Урале и Дальнем Востоке.

Существенно перераспределяет рабочую силу между регионами внутренняя трудовая миграция, масштабы которой эксперты оценивают в 1,8–1,9 млн человек. Сильнее всего выигрывают от неё регионы с наиболее высокими зарплатами — Москва и Подмосковье, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также субъекты на севере и востоке РФ. При этом Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал, Сибирь и Центральная Россия (за исключением столичного региона) являются «донорами» рабочей силы.

Таким образом, временная миграция существенно скорректирует численность рабочей силы на региональном уровне в пользу наиболее экономически развитых регионов страны, — комментируют авторы исследования.

Также они обращают внимание на фактор снижения смертности для рынка труда. Если сравнивать результаты «высокого» и «низкого» сценариев без учёта миграции, то «выигрыш оценивается в 0,6 млн сохранённых жизней в трудоспособном возрасте или почти в четверть от разницы в численности рабочей силы».

Помимо сокращения общей численности рабочей силы эксперты ВШЭ прогнозируют увеличение её среднего возраста. Например, доля тех, кому меньше 40 лет, сократится с 42% в 2019 году до 37,4% в 2030-м. Эта тенденция обусловлена тем, что в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов, а увеличение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников.

Старение рабочей силы наблюдается во всех российских субъектах, но наиболее сильно его будет видно в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, где население увеличивалось за счёт работников, прибывавших в молодом возрасте, но в нынешнем десятилетии переходящих в старшие возрастные группы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Работа на заводе

На этом фоне в тех регионах, которые останутся привлекательными для мигрантов, тормозится процесс старения рабочей силы, а там, где будет продолжаться отток населения, увеличение среднего возраста работоспособных граждан, наоборот, ускоряется.

Демографические изменения по-разному скажутся на численности и составе рабочей силы регионов России. Её количество и состав во многом будут определяться особенностями повышения экономической активности в старших возрастах, а также возможностью регионов привлекать мигрантов — как долговременных, так и временных трудовых. Рабочая сила неизбежно будет стареть, и это очень серьёзный вызов российской экономике, — резюмируют авторы исследования.

Анатомия миграции

Комментируя NEWS.ru прогнозы ВШЭ, независимый демограф Алексей Ракша подчеркнул, что почти во всём мире наблюдается старение населения, в том числе и работоспособной его части. И вопрос лишь в скорости этого процесса.

Если бы не повышение пенсионного возраста, то работающее население сокращалось бы намного быстрее. Старение социума будет при прочих равных приводить к более медленному росту экономики, снижению темпов экономического роста и, возможно, потребует новых подходов к квалификации, к продолжительному обучению и прочим вещам. На рынок труда очень сильно влияет миграция, как и рынок труда на миграцию, — это влияние взаимно. Когда я работал в Росстате, мне запрещали делать прогнозы с отрицательным сальдо миграции (когда количество убывших из страны превышает число въехавших. — NEWS.ru). Сейчас, я думаю, вероятность такого варианта достаточно ощутимо повысилась. Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Фото: hse.ru

Как полагает специалист в области социально-экономического развития регионов профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, наибольшие потери рынка труда в России коснутся молодых возрастов. По её словам, происходит «передвижка возрастов с учётом смертности», а разница сценариев возникает при разных масштабах миграции.

Наталья Зубаревич добавила, что проблема тут не в миграционной политике, а в том, «сколько будут мигранты зарабатывать» в России и «каким будет рубль».

Когда выгодно приезжать — приезжают больше, когда невыгодно — меньше. Основные миграционные потоки шли в Москву, Московскую область, Петербург, Ленинградскую область и нефтегазовый Север — те территории, где можно зарабатывать. Кроме этого, среди мигрантов востребованы сезонные сельхозработы, в основном в овощеводстве. Наталья Зубаревич специалист в области социально-экономического развития регионов

Собеседница NEWS.ru предположила, что в ближайшие годы эта географическая специфика сохранится, за исключением нефтегазовых регионов, поскольку пока непонятно, что будет происходить в связи с эмбарго и падением добычи нефти.