«Становятся людоедами»: Запашный объяснил рост нападений тигров на человека Артист Запашный объяснил рост нападений тигров на человека сложностями выживания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Рост нападений тигров на человека объясняется тем, что животным сложно добыть себе пропитание в дикой природе и люди становятся для них легкой добычей, объяснил NEWS.ru директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, тигры очень быстро становятся людоедами и начинают целенаправленно искать ареал обитания человека.

Чем взрослее животное становится, тем ему сложнее питаться и выживать в дикой природе. <...> А человек, в свою очередь, очень маломобильная и доступная цель для охоты ввиду отсутствия естественного арсенала средств для защиты. И если хищнику хоть раз удается удачно поохотиться на человека, он моментально становится людоедом. И очень быстро запоминает, что, в отличии от кабана, оленя или буйвола, человек гораздо более доступный и гораздо менее травмоопасный, — пояснил Запашный.

Ранее в Хабаровском крае изголодавшийся тигр напал на охотников в таежной сторожке, покусал одного из них и разорвал мужчине спину. Пострадавшего мужчину эвакуировали из тайги лишь спустя два дня после ранения, он потерял много крови, за его жизнь борются врачи. Самого тигра застрелили при нападении.

До этого в Хабаровском крае нашли останки охотника с Сахалина, который, предположительно, скончался от нападения тигра. Как рассказали местные власти, тело мужчины было обнаружено спустя несколько дней с момента его гибели. По их словам, мужчина приехал в поселение поохотиться, но долго не выходил на связь с родственниками. Именно они и обратились с просьбой разыскать мужчину. На месте обнаружения тела были найдены следы дикого животного.