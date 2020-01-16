https://static.news.ru/photo/f4ceb20a-38fb-11ea-a84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Письмо немецкого солдата своей жене нашли на чердаке старого дома в Тверской области. Послание, датированное 1943 годом, рассказывает об ужасах войны и страхах за будущее.

Время становится всё ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчёт о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время, — приводит текст письма РИА Новости.

Как рассказал поисковик-реконструктор Сергей Бауэр, это письмо, по всей видимости, было адресовано жене солдата. Судя по содержимому, немецкая сторона не сомневалась в победе над советскими войсками. Это было лишь вопросом времени.

Посёлок Эммаус, где обнаружили послание, стал в годы войны местом ожесточённых боев за освобождение Калинина (ныне — Твери).

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