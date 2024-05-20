«Становится нелегитимным»: Бородин назвал дату окончания срока Зеленского Бородин: президентский срок Зеленского закончился 20 мая

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что 20 мая закончился срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. По словам общественника, с этого момента глава государства становится «нелегитимным».

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился сегодня. Соответственно, он становится нелегитимным президентом Украины, — сообщил Бородин в блоге.

Ранее Бородин заявил, что последние полгода получает угрозы в свой адрес. По его словам, неизвестные обещают убить его, как военкора Владлена Татарского или журналистку Дарью Дугину. По словам активиста, дошло до угроз семье, после чего неизвестные заявили, что придут ко нему домой, что они наблюдают за ним и знают, где он живем. Бородин добавил, что ему посоветовали «быть аккуратным», после чего он обратился в полицию с заявлением.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Бородина пообещали убить неизвестные, которые представились сотрудниками ГУР Украины. По данным канала, преступники прислали ему голосовые сообщения с угрозой, а также прокололи шины личного автомобиля общественника. Отмечается, что угрозы стали поступать Бородину после ряда жалоб на российских звёзд, поддерживающих ВСУ.